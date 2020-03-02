أردوغان يعرب عن أمله في اتفاق لوقف إطلاق النار بسوريا مع بوتين

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال اللقاء المقرر الخميس القادم في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال أردوغان في أنقرة: "سأسافر إلى موسكو الخميس القادم وسنقيّم التطورات (في إدلب) مع السيد بوتين، وآمل أن نتخذ خطوة وقف إطلاق النار أو خطوات أخرى لننجز المهمة بسرعة".



وكان الجانبان قد توصلا إلى وقف لإطلاق النار في يناير الماضي، إلا أنه انهار بعد تقدم القوات السورية، المدعومة بالطيران الروسي، في إدلب.



في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن العملية العسكرية التي تقوم بها بلاده في إدلب "تتواصل بنجاح وفق المخطط له".



واعتبر، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن "الجميع يعلمون أنه لا توجد نية لدى تركيا في مواجهة روسيا"، مؤكدا أن "الهدف هو إيقاف مذابح النظام ومنع الهجرة والتطرف".



وبدأت تركيا عملية عسكرية في إدلب نهاية الأسبوع الماضي ضد قوات النظام السوري، ردا على مقتل ما لا يقل عن 35 جنديا تركيا في هجمات لجيش النظام.