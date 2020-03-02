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روسيا: تسجيل أول إصابة لمواطن روسي قادم من إيطاليا بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 2:46 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 2:46 م

أعلنت السلطات الروسية، تسجيل أول إصابة لمواطن روسي قادم من إيطاليا بفيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت السلطات الصحية - وفقًا لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين - أن مصادر رسمية روسية تشير إلى أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة، مؤكدة خضوع الأشخاص المحيطين بالمصاب في روسيا للفحص الطبي الدقيق.

وأضافت أنه تم تأكيد إصابة هذا المواطن الروسي بفيروس (كورونا)، حيث ثبت أن الشاب قد مرض في 21 يناير الماضي أثناء عطلة قضاها في إيطاليا، حيث أن هذا المواطن عاد إلى روسيا في 23 فبراير الماضي وعاش في منزله الخاص بموسكو، وفي 27 فبراير ذهب إلى العيادة مع أعراض الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة، وتم نقله إلى مستشفى الأمراض المعدية مباشرة.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى التاريخ الوبائي، فإن المريض معزول حاليًا في القسم المناسب وقد أجرى فحص مخبري دقيق للحالة، وتم تأكيد الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

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