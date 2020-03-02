مستشفى مؤقت بمركز انتشار كورونا بالصين يغلق جزئيا مع تراجع الإصابات الجديدة

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) اليوم الاثنين إغلاق أول مستشفى مؤقت جزئيا مع تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة في المدينة.

وذكرت سلطات المدينة - في بيان اليوم - أنه منذ أن بدأ المستشفى المؤقت في منطقة "ووتشانغ" في استقبال المرضى، تعافى 232 شخصا، فيما تم نقل 10 مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى آخر، فيما سيتم نقل 66 مريضا يعانون من أعراض مرضية خفيفة إلى مستشفى "ووهان رقم 1" لتلقي المزيد من العلاج.

وسجلت مقاطعة هوبي (التي تضم مدينة ووهان عاصمة المقاطعة) 196 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و42 وفاة جديدة أمس، وهو ما يرفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المقاطعة المنكوبة إلى 67103 حالات ومجموع الوفيات إلى 2803 حالات.

وبالنسبة لمدينة ووهان، سجلت عاصمة المقاطعة، 193 حالة إصابة مؤكدة من بين الحالات المسجلة في المقاطعة و32 حالة وفاة أمس، ليصل إجمالي الحالات إلى 49315 إصابة مؤكدة و 2227 حالة وفاة.

كما شهدت المقاطعة خروج 2570 مريضا من المستشفى بعد شفائهم يوم أمس، ما رفع العدد الإجمالي للمرضى الذين خرجوا من المستشفى إلى 33757 شخصا.

ومن بين 26901 مريض في المستشفى، هناك 5646 مريضا في حالة خطيرة و1226 مريضا في حالة حرجة.