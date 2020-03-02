استقرار أرباح شركة «راين ميتال» الألمانية للصناعات العسكرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة الصناعات العسكرية الألمانية راين ميتال، اليوم الاثنين، استقرار صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي عند مستوى 354 مليون يورو، وهو نفس مستواها في العام السابق. كما ارتفعت أرباح السهم الواحد من 7.10 يورو إلى 7.77 يورو خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه، بلغت أرباح تشغيل الشركة خلال العام الماضي 505 ملايين يورو بزيادة نسبتها 2.9% عن العام السابق حيث كانت 491 مليون يورو.

وبلغت مبيعات الشركة خلال العام الماضي 6.26 مليار يورو بزيادة نسبتها 1.7% عن العام السابق حيث كانت 6.15 مليار يورو.

وزادت القيمة التراكمية للطلبيات المسجلة لدى الشركة الألمانية بنهاية العام الماضي لتسجل 11 مليار يورو بزيادة نسبتها 20% خلال عام.

وقالت الشركة إنها ستنشر نتائج العام الماضي بالتفصيل وتوقعاتها للعام المالي الحالي يوم 18 مارس الحالي