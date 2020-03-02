تأكد حالة الوفاة الثانية بالكورونا في الولايات المتحدة

تأكدت حالة وفاة ثانية بفيروس الكورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، في اليوم نفسه الذي تم الإعلان فيه عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في ولاية نيويورك أمس الأحد.

وأعلن مسؤولو الصحة العامة في مقاطعة كينج في بيان بأن رجلا في السبعينات من العمر كان يعاني من مشكلات صحية توفي في ولاية واشنطن. وكانت حالة الوفاة أيضا تم تسجيلها في الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة.

وجاء تسجيل حالة الوفاة الثانية وسط تزايد عدد الإصابات في الولايات المتحدة.

وسجلت مؤسسة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" حالات إصابة في ولايات مختلفة من بينها كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن.

وحذرت المؤسسة من مخاطر متزايدة في مناطق معينة، ولكنها أضافت أن معظم الأشخاص في الولايات المتحدة لا يواجهون سوى "القليل من الخطر حاليا" فيما يتعلق بالتعرض للإصابة.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 60 إصابة بأنحاء الولايات المتحدة، بعضها لأشخاص تم إجلاؤهم من سفينة سياحية.

وذكر الإعلام الوطني، بما فيه صحيفة نيويورك تايمز، أن حالات الإصابة في الولايات المتحدة تصل إلى 88 شخصا.

وجاء في بيان لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن الفحص أظهر إصابة امرأة في الثلاثينات من العمر بالفيروس بعد سفرها إلى إيران.

وقال كومو إن "المريضة تعاني من أعراض تنفسية، ولكنها ليست في حالة خطيرة وهي تحت السيطرة منذ وصولها إلى نيويورك".

وحث السكان على عدم الذعر، قائلا إنه "ليس هناك داع للقلق غير المبرر، وإن احتمال حدوث خطر عام في الولاية لا يزال منخفضا".