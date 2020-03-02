سيدات طائرة الأهلي يتأهلن لنصف نهائي كأس مصر

تمكن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي من تحقيق فوز مهم على حساب فريق الشمس، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس مصر.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وجاءت نتيجة الأشواط: 25-16 و25-15 و25-12، وقدم فريق سيدات الأهلي أداءً مميزًا طوال المباراة، ولم يعط الفرصة لفريق الشمس للتقدم، بفضل الضربات الساحقة والدفاع المحكم على الشبكة والإرسال القوي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سيدات طائرة الأهلي مع الفائز من مباراة الطيران والجزيرة في قبل نهائي كأس مصر.