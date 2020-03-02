 تأجيل أكبر معرض سنوي للسيارات في ماليزيا إلى يوليو المقبل خوفا من انتشار كورونا - بوابة الشروق
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تأجيل أكبر معرض سنوي للسيارات في ماليزيا إلى يوليو المقبل خوفا من انتشار كورونا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 2:43 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 2:43 م

أعلن المعهد الماليزي للسيارات والروبوتات وإنترنت الأشياء، اليوم الاثنين، عن تأجيل أكبر معرض سنوي للسيارات 2020 إلى شهر يوليو القادم، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المعهد - في بيان بثته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" - "إن المعرض الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 12 أبريل المقبل في مدينة سيردانج، وأنه سيؤجل إلى الفترة من 2 إلى 5 يوليو 2020، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي لا يزال ينتشر عالميا، وذلك لحماية جميع المشاركين العارضين والزوار من التعرض للإصابة بالفيروس التاجي".

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