تأجيل أكبر معرض سنوي للسيارات في ماليزيا إلى يوليو المقبل خوفا من انتشار كورونا

أعلن المعهد الماليزي للسيارات والروبوتات وإنترنت الأشياء، اليوم الاثنين، عن تأجيل أكبر معرض سنوي للسيارات 2020 إلى شهر يوليو القادم، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المعهد - في بيان بثته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" - "إن المعرض الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 12 أبريل المقبل في مدينة سيردانج، وأنه سيؤجل إلى الفترة من 2 إلى 5 يوليو 2020، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي لا يزال ينتشر عالميا، وذلك لحماية جميع المشاركين العارضين والزوار من التعرض للإصابة بالفيروس التاجي".