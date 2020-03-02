تقرير: كوريا الشمالية تطلق مقذوفين غير محددين تجاه بحر الشرق

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سول اليوم الاثنين أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين تجاه بحر الشرق، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعتبر هذه أول عملية إطلاق منذ أن حذرت بيونج يانج من "سلاح استراتيجي جديد" في وقت سابق من هذا العام.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان مقتضب إن المقذوفين أطلقا من مناطق قريبة من مدينة ونسان الساحلية شرقي كوريا الشمالية بعد ظهر الاثنين.

ولم يعلن حتى الأن أي معلومات أخرى، بما في ذلك طراز ومدى وارتفاع طيران المقذوفين.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة "جيشنا يراقب الوضع في حال حدوث عمليات إطلاق إضافية ويحافظ على وضعية الاستعداد".