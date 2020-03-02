«الإسكان» تعلن شروط وطرق سداد وحجز 238 شقة بامتداد الرحاب

التخصيص بأسبقية الحجز أون لاين.. وإمكانية سداد 70% من ثمن الوحدة عبر مبادرة «المركزي» للتمويل العقاري

تفتح وزارة الإسكان، الأحد بعد المقبل 15 مارس الجاري، باب تسجيل بيانات الراغبين في حجز 238 وحدة سكنية، بمساحات بين 92 حتى 131 متر مربع، في المرحلة التاسعة من مشروع امتداد الرحاب، مجموعة 125 بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن تخصيص الوحدات بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، مشيرا إلى أن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط ميسرة.

ونوَّه بأن شروط وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني، في 15 مارس الجاري، مضيفًا: ويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن (70%) من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقا لشروطها.

وشرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية طريقة الحجز، قائلًا إن الخطوة الأولى وهي التقديم وتسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني، بدءًا من الأحد بعد المقبل، وفي حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع، ينشئ حسابا جديدا عن طريق تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومي للمواطن – الإيميل – التليفون – اسم الزوجة ورقمها القومي).

وتابع: ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج – الزوجة)، وجه وظهر في ورقة واحدة، وفي حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل البريد الإليكترونى (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق: رسالة قصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.

وأضاف أنه يجري لاحقا استخدامها في الدخول على الموقع (دخول مستخدم حالي)، وعن طريق الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية، وتعديلها حسب الحاجة، وفي نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية.

وأشار إلى تحويل العميل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 1500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقي، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

وأضاف هلال: وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد وصول مبلغ الحجز، خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من تحويل العميل المبلغ للبنك، وفي حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإليكتروني www.hdb-reservation.com@hdb-egy.com.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية أن الشروط تتضمن: أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية.

وتابع: "وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها".

وأكد هلال أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى، ويلتزم المشتري باستلام الوحدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التعاقد، كما يلتزم بقبوله الاشتراك في الشركة التي تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع.

وتابع: ويلتزم بسداد مبلغ الوديعة المحدد دفعة واحدة للشركة قبل استلام الوحدة، كما يقر المشتري بسداد أي فروق للشركة في هذا الشأن سنويا، ويقر المتقدم للحجز بمعاينة المشروع والعمارات والوحدة المراد شراؤها، المعاينة التامة النافية للجهالة، وبالموافقة على شرائها بحالتها الراهنة.

وأوضح هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه).

وبشأن أسلوب السداد، أشار إلى سداد مقدم حجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، ويتم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى (2% + 0.5%) مصاريف تحصيل.

وأضاف هلال: ويستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5%) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.



