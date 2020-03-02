الحكومة الكويتية تشيد بالإجراءات السعودية في مكافحة (كورونا)

أشاد مجلس الوزراء الكويتي، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية؛ لمكافحة انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في المملكة، وذلك بإعلانها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وأعرب (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين، عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- عن تفهم الكويت وتأييدها لكل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة، والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ للحفاظ على الأراضي المقدسة والمشاعر الدينية وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.