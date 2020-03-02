 الحكومة الكويتية تشيد بالإجراءات السعودية في مكافحة (كورونا) - بوابة الشروق
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الحكومة الكويتية تشيد بالإجراءات السعودية في مكافحة (كورونا)

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:02 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:02 م

أشاد مجلس الوزراء الكويتي، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية؛ لمكافحة انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في المملكة، وذلك بإعلانها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وأعرب (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين، عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- عن تفهم الكويت وتأييدها لكل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة، والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ للحفاظ على الأراضي المقدسة والمشاعر الدينية وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.


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