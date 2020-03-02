إصابة زوجين إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز شرق الإسكندرية

أصيب زوجين، بإصابات طفيفة، اليوم الإثنين، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز منزلية، داخل شقتهما الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق الإسكندرية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية، وأسفر عن إصابة شخصين.

وبانتقال الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة الإسعاف، تم السيطرة على الحريق وإخماده وتبريده، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.