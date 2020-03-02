أحلام تحيي حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية الجمعة المقبلة

تحيي الفنانة الإماراتية أحلام، الجمعة المقبلة، حفلا غنائيا ضخما ضمن جلسات "سمرات الثمامة"، التى تنظمها الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بمشاركة الفنانين عبد الله الرويشد، ومساعد البلوشي.

ومن المقرر أن تقدم أحلام خلال الحفل عددا من أغنياتها الشهيرة منها (من أكون"، "أغلى إنسان"، "فضها سيرة"، "تدرى ليش"، "وش ذكرك"، "تغير الوقت"، "أحتاجك أنا"، "شايف نفسه" وغيرها.

يذكر أن أحلام أحيت قبل أيام حفلا غنائيا ضمن فاعليات افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الذي أقيم بمسرح الكورنيش الرئيسي بدولة الإمارات العربية، كما شارك في إحياء الحفل الفنانان محمد عبده وحسين الجسمي.