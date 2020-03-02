الصحة: مبادرة «الحد من انتشار العدوى» قدمت التوعية لـ22 ألف صالون تجميل وناد صحي



أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة، مرور الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى" على 22 ألفًا و11 صالون تجميل وناد صحي منذ إطلاق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية، وهي مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وأوضحت الوزارة أنه تم المرور على 5685 صالون تجميل وناد صحي بداية من شهر يناير الماضي بمحافظات المرحلة الثانية وتشمل "الإسكندرية، المنيا، قنا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح"؛ لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى.

وأكدت الوزارة عقد 125 ورشة عمل بالإضافة إلى 175 ندوة لتثقيف المهنيين بمحافظات المرحلة الثانية لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، وذلك بعد الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مصر للقضاء على فيروس سي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

ومن جهته، ذكر الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الوزارة أصدرت كتاباً دورياً للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو ناد صحي؛ لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدا أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأكد حساني، أن المبادرة حصرت وقدمت التوعية لـ16326 صالون تجميل وناد صحي بمحافظات المرحلة الأولى وشملت "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان"، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية، والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ تلك المبادرة.

ولفت إلى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدورى بها، والمرور الدوري عليها، موضحا أنه يتم تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأوقاف والكنيسة المصرية والجهات المشاركة في الحملة.