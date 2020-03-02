«الصحة السعودية»: تجهيز 25 مستشفى لاستقبال حالات الإصابة المؤكدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تجهير 25 مستشفى لاستقبال حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19"، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن المملكة لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الصحة محمد العبدالعالي، إن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية وقائية من بينها تجهيز 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وتوفير 80 ألف سرير في كل القطاعات الصحية، و8 آلاف سرير عناية مركزة، و2200 سرير عزل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عنه القول في مؤتمر صحفي، إن المملكة ممثلة بوزارة الصحة تتابع وتراقب عن كثب كل المستجدات بخصوص هذا الفيروس إضافة إلى الجهود المتضافرة من مجموعة من الأجهزة والجهات الحكومية للعمل على تحكم وصد هذا الفيروس.

وتحدث في المؤتمر وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة عبدالعزيز وزان، وأوضح أنه بعد صدور القرارات الأخيرة الاحترازية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق قدوم من صدرت لهم التأشيرات تم حصر أعداد المعتمرين الموجودين في المملكة، كاشفا أن العدد حتى يوم الخميس مساء كان 469 ألف معتمر من جميع دول العالم.

وأضاف أنه تم وضع خطة لمعرفة مواعيد رحلات مغادرتهم من أجل التنسيق مع الطيران المدني والمطارات ومنافذ المغادرة لتجهيز مغادرتهم، خاصة أن هذه الفترة هي بعد إيقاف قدوم الطائرات وسيكون هناك إعادة جدولة لها لنقل المعتمرين.