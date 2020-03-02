وزير الدولة للإعلام: لن أسمح بالمساس باستقلالية «الوطنية للصحافة»

التقى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، رئيس الهيئة؛ لبحث عدد من الموضوعات الهامة على الساحة الصحفية في الفترة الحالية.

وأكد «هيكل»، في بيان رسمي له، اليوم الاثنين، الحفاظ على استقلالية الهيئة الوطنية للصحافة، وعدم المساس بها، وأن القضية الهامة في الفترة الحالية هي التطوير والإصلاح واللحاق بركب التكنولوجيا الذي تأخرنا عنه كثيرًا بسبب الظروف التي واجهت مصر خلال العقد الأخير.

وأضاف أن الاجتماع يمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات القادمة لبحث مستقبل الصحافة القومية، وحل المشاكل التي تواجهها، وأهمية وضع أسس التطوير لها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة القادمة مع وزيرتي التخطيط والتأمينات الاجتماعية لمناقشة المشاكل التي تواجه المؤسسات الصحفية، ووضع أفضل الحلول لها، وكذلك بحث سبل حل مشاكل الديون المعلقة على كاهل المؤسسات القومية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر لمناقشة المحتوى الإعلامي والصحفي؛ لما له من تأثير كبير في تشكيل وعي المواطن.

وأوضح أنه يجب مخاطبة الشباب، لاسيما أنها 65% من المواطنين بالطريقة الخاصة التي تتناسب معهم، كما تناول الاجتماع أهمية العملية الانتخابية الحالية في المؤسسات الصحفية، وأن مجالس الإدارات ستكون مسؤولة فعليًا عن إدارة المؤسسات، وأنها ستحاسب أمام جمعيات عمومية حقيقية، وأن ذلك سيحدث فرقًا في نمط إدارة المؤسسات.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، أهمية الاجتماع في وضع أفضل السبل التي تساهم في عملية الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع العديد من الشرائح بالمؤسسات الصحفية لطرح فكرة التطوير.

وأضاف: «استمعنا لآراء كبار الكتاب، ووجدنا أن هناك رأيًا عامًا داخل هذه المؤسسات مهيًأ بدرجة كبيرة في المضي قدمًا في عملية الإصلاح والتطوير».

ودار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء الهيئة لاستطلاع آرائهم وتوقعاتهم حول المشهد الصحفي في الفترة القادمة، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للمؤسسات الصحفية القومية.