محافظ الدقهلية يقيل مدير مستشفى الحميات بدكرنس لتدني الخدمة الطبية

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تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بمدينة دكرنس يرافهما المهندس علي عبد الستار، رئيس المدينة.

وقرر محافظ الدقهلية إقالة مدير مستشفى الحميات بسبب تدني مستوى المستشفى وسوء الأداء فيها، معربا عن استيائه لما شاهده في المستشفى، وقال كيف يتلقى المرضى خدمة طبية في مستشفى بهذا الشكل ودورنا توفير خدمة لائقة لهم.

وفي السياق ذاته، قرر المحافظ مكافأة مدير مستشفى الصدر وطاقم النوبتجية الليلية بدكرنس لحسن الأداء وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وارتفاع مستوى النظافة فيها، وقال إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لتوفير متطلبات المرضى ولن نقبل بتدني مستوى الأداء أو التقصير في أداء الخدمة.

وجاءت قرارات "مختار" خلال الحملة المشتركة بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للمرور على عدد من القطاعات الخدمية بعدد من المراكز والمدن والتي بدأت اليوم الاثنين.