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شهدت مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة التي انتهت بفوز النادي الملكي ( 2 – 0)، وأقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ26 من الليجا، العديد من الأرقام المميزة.

وساهمت تلك المواجهة في صعود الريال إلى صدارة جدول ترتيب الليجا بـ56 نقطة، بينما هبط برشلونة للمركز الثاني وبقى برصيد 55 نقطة.

في السطور التالية نستعرض أبرز أرقام كلاسيكو الأرض.

** ميسي ضل شباك ريال مدريد منذ رحيل رونالدو

منذ مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق ريال مدريد متجها إلى يوفنتوس، في صيف 2018، لم يعرف الأرجنتيني ليونيل ميسي طريق شباك ريال مدريد ولا مرة.

فخاض ليونيل ميسي 5 مواجهات منذ رحيل رونالدو عن الملكي، لم ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال تلك المباريات.

ليصبح ميسي مثله مثل رونالدو لا يعرف التسجيل في الكلاسيكو منذ شهر مايو 2018.

** فينسيوس

تمكن البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الشاب من دخول التاريخ بكونه بات أصغر لاعب في القرن 21 يسجل في كلاسيكو الأرض، وذلك بعد هدفه في مواجهة الأحد، بعمر 19 عاما و7 أشهر.

** الريال يتفوق على برشلونة

بات ريال مدريد فائزا بعدد مباريات أكثر في الدوري الإسباني ضد برشلونة، حيث أصبح الميرينجي لديه (73) فوزا، بينما لدى برشلونة (72) فوزا.

** ميسي الأكثر مشاركة

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة في مواجهات الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالتاريخ، وذلك بعدما وصل للمباراة الـ43.

** ماريانو الأسرع

سجل ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد أسرع هدف للاعب بديل في الكلاسيكو بالقرن الـ21، وجاء بعد 50 ثانية فقط من دخوله للملعب.