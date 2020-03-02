ثقافة الوادي الجديد تعرض مسرحية الزناتي بمسرح «سينما هيبس»

شهد مسرح سينما هيبس بمدينة الخارجة بالوادي الجديد والتابعة لوزارة الثقافة، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي الأول "الزناتي"، وهي شريحة مسرحية ينفذها فرقة المسرح بقصر ثقافة الخارجة، فى إطار خطة هيئة قصور الثقافة وتنفيذ العديد من النصوص المسرحية ببيوت وقصور الثقافة وإثراء العمل الثقافي المتنوع على مستوى بيوت وقصور الثقافة.

وقال محسن حسب مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، إن المعرض تم تنفيذه بمشاركة أعضاء فرقة المسرح بقصر ثقافة الخارجة، في إطار خطة هيئة قصور الثقافة، وتم تنفيذ البروفات المختلفة بمشاركة فنانين المحافظة وتصميم الإستعراضات وتلحين الأغاني المختلفة لضمان خروج النص المسرحي برؤية إخراجية متكاملة.

وأضاف حسب أن العرض تم بحضور محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من جماهير المحافظة ورواد قصر ثقافة الخارجة والمحبين للفنون المسرحية وغيرها.

وفي سياق متصل، أكد أن المؤتمر العلمي الثامن لثقافة القرية مستمر لليوم الثاني على التوالي بمدينة بلاط وقرية القصر الإسلامية؛ لضمان الوصول إلى أكبر فئة من ابناء المحافظة وتفعيل العمل الثقافي داخل القرى.