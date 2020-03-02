المغرب: تفكيك خلية إرهابية تتبع داعش شمال البلاد

تمكنت السلطات المغربية اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة سيدي سليمان شمال غرب البلاد، وتتكون من 4 عناصر موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية - في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء- أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 4 عناصر يتراوح أعمارهم ما بين 23 و51 سنة.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن زعيم هذه الخلية - الذي سبق وأن اعتقل عام 2014 - استقطب عناصر خليته الذين يتبنون نفس الفكر المتطرف، حيث خطط بمعيتهم لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف زعزعة الأمن العام.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وبذلة عسكرية وقناع، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر "داعش"، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل تقديمهم أمام العدالة.