مطار بغداد: ملتزمون بفحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة وبائيا

أكدت إدارة مطار بغداد الدولي، التزامها بفحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة وبائيًا والمحظورة من دخول رعاياها إلى العراق.

وأوضحت إدارة المطار - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الاثنين - أنها تحيط جميع المسافرين العراقيين بأن الإدارة ملزمة بتنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة من اللجنة المركزية العليا لمكافحة فيروس (كورونا)، وذلك من خلال فحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة وبائيًا والمحظورة من دخول رعاياها إلى العراق.

ووجهت كافة الفرق الطبية المتواجدة هناك بإجراء كافة الفحوصات المباشرة على العراقيين القادمين ونقل الحالات المشكوك بإصابتها إلى الحجر الصحي، وأهابت جميع المسافرين العراقيين بالتعاون مع المفارز الصحية المتواجدة في صالات مطار بغداد الدولي، والالتزام بإجراء الفحص حفاظًا على الأمن الصحي.

وكانت خلية الأزمات الحكومية قد شددت على خضوع جميع الوافدين من دول (الصين - إيران - اليابان - كوريا الجنوبية - تايلند - سنغافورة - إيطاليا - الكويت - البحرين)؛ لإجراءات الفحص الطبي الإلزامي في المنافذ الحدودية.