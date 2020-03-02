هبوط جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

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هبط سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3ر1% منذ الساعة الخامسة من مساء أول أمس السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل إلى 8520 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، أمس الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة إثريوم الرقمية المشفرة انخفض كذلك بنسبة 9ر2% إلى 217 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 2ر2% إلى 23 سنتا.

كما تراجعت عملة لايتكوين بنسبة 8ر1% إلى 58%.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 7ر3% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 8446 دولار إلى 8756 دولار.

ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 57% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.