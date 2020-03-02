الرئيس الأرجنتيني يعتزم تقديم مقترح لتقنين الإجهاض الاختياري

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أمس الأحد، أنه سيرسل مقترحا إلى الكونجرس في بلاده خلال الأيام العشرة المقبلة لتقنين الإجهاض الاختياري.

وقال فرنانديز لدى افتتاحه جلسة للكونجرس في بوينس آيرس: "في القرن الحادي والعشرين ، يحتاج كل مجتمع إلى احترام القرارات الفردية لأفراده فيما يتعلق (بحرية التصرف في) أجسامهم".

يشار إلى أن عمليات الإجهاض متاحة للنساء في الأرجنتين إذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب، أو إذا كان يشكل خطرا على حياة الأم.

وعلى الرغم من قانونية الإجهاض في هذه الحالات ، فإن النساء يجدن صعوبة في الوصول إلى خدمات الإجهاض في البلاد.

ورفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني في 2018، مشروع قانون كان من شأنه تقنين الإجهاض في الأسابيع الـ 14 الأولى من الحمل.