 وكيل الأزهر ووزير الأوقاف يبحثان سبل التعاون المشترك بين المؤسستين - بوابة الشروق
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وكيل الأزهر ووزير الأوقاف يبحثان سبل التعاون المشترك بين المؤسستين

وكيل الأزهر ووزير الأوقاف
وكيل الأزهر ووزير الأوقاف
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 7:14 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 7:14 م

بحث وكيل الأزهر فضيلة الشيخ صالح عباس، مع وزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، سبل التعاون المشترك بين الأزهر ووزارة الأوقاف.

ونقل وكيل الأزهر -بحسب بيان صادر عن الأزهر اليوم- تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لوزير الأوقاف، موضحًا أن الأزهر يقدم كل سبل التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق تطلعات المصريين لغد مشرق.

وأوضح وكيل الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا لنشر صورة الإسلام الصحيحة في كل دول العالم، مبينًا أن فضيلته غادر اليوم إلى دولة أوزباكستان للمشاركة في مؤتمر دولي حرصًا على تعريف الأمة بجهود وتراث أئمتها الذين قدموا خدمات جليلة للإسلام.

وأشار وكيل الأزهر إلى أهمية تدريب الأئمة والوعاظ داخليًا وخارجيًا لإعداد مفتيين ووعاظ قادرين على مواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى المتشددة والشاذة.

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف بدور الأزهر الشريف الدعوي والتوعوي والاجتماعي، مبينًا أن العالم يعول على الأزهر كثيرًا لوسطتيه ونشره التسامح، مشيدًا بالدور الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن جولات فضيلته قامت بتغيير الصورة النمطية عن الإسلام بشكل كبير.


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