 الرئيس الجزائري ينعي جنديا استشهد في عملية القضاء على إرهابي مطلوب - بوابة الشروق
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الرئيس الجزائري ينعي جنديا استشهد في عملية القضاء على إرهابي مطلوب

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 9:54 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 9:54 م

نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، جنديا جزائريا استشهد خلال عملية القضاء على إرهابي مطلوب بولاية سيدي بلعباس (شمال غرب).

وقدم الرئيس تبون تعازيه الخالصة إلى عائلة الجندي موسى مرداسي، الذي استشهد اليوم خلال عملية بحث وتمشيط قامت بها مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية سيدي بلعباس.

وقال الرئيس تبون - على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي - "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت فاجعة استشهاد أسد من أسود الجزائر، الجندي موسى مرداسي، وهو يجابه في الميدان ببسالة بقايا فلول الإرهاب الأعمى مع رفقائه الأشاوس. رحم الله الشهيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. تعازي الخالصة لعائلته ولجيشنا ولكل من عرف موسى. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الجندي قد استشهد خلال عملية بحث وتمشيط نفذها عناصر الجيش بمنطقة تفاسور بولاية سيدي بلعباس وتمكنوا خلالها من القضاء على إرهابي خطير.


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