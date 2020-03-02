 ورشة لمناقشة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور بمشاركة خبراء عسكريين في جوبا - بوابة الشروق
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ورشة لمناقشة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور بمشاركة خبراء عسكريين في جوبا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 11:18 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 11:18 ص

انطلقت صباح اليوم الاثنين في جوبا، ورشة الترتيبات الأمنية الخاصة بمسار دارفور، بمشاركة خبراء عسكرين من السودان وجنوب السودان ودولة النيجر.

وقال رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان في مفاوضات السلام السودانية توت قلواك، في تصريح صحفي، إن الورشة، التي تستمر لمدة يومين، ستخرج بتوصيات سيتم رفعها لفريق الوساطة لمناقشتها ضمن ورقة الترتيبات الأمنية، مضيفا أن الورشة ستستفيد من تجارب الترتيبات الأمنية السابقة.

وأوضح أن الورشة ستمهد الطريق إلى التوصل لاتفاق حول بند الترتيبات الأمنية، بشأن مسار دارفور، والذى وصفه ب" البند الصعب".


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