ولايتا براندنبورج وسكسونيا الألمانيتان تسجلان أول حالة إصابة بكورونا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في ولاية براندنبورج مساء اليوم الاثنين تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولاية الواقعة شرقي البلاد.

وأوضح المتحدث أن الحالة الأولى لرجل كان قد عاد من رحلة في مقاطعة بولسانو (جنوب تيرول) الواقعة شمالي إيطاليا.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم إدارة محلية في ولاية سكسونيا المجاورة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الولاية التي تقع أيضا شرقي المانيا.

وأضاف المتحدث أن الشخص المصاب هو أحد أفراد مجموعة عادت من رحلة بالحافلة إلى إيطاليا.

كان معهد "روبرت كوخ" الألماني قد رفع اليوم الاثنين تقييمه بشكل طفيف لخطورة فيروس كورونا المستجد على الصحة بالنسبة للموطنين في ألمانياإلى "معتدل".

وقبل ذلك كان يتم تقييم الخطر بشكل "محدود إلى معتدل".

وأوضح المعهد أنه سجل 150 حالة إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى صباح اليوم في 10 ولايات اتحادية.