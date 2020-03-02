 العراق: إطلاق عملية لتطهير صحراء نينوي وصلاح الدين والأنبار من المجموعات الإجرامية - بوابة الشروق
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العراق: إطلاق عملية لتطهير صحراء نينوي وصلاح الدين والأنبار من المجموعات الإجرامية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:34 ص

أطلقت قوات الجيش العراقي اليوم الاثنين، بالتعاون مع عمليات نينوي للحشد الشعبي عملية تسمى "علي الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين محافظات نينوي وصلاح الدين والأنبار.

وقالت هيئة الحشد الشعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن قيادة عمليات نينوي للحشد الشعبي وقوات الجيش باشرت بتنفيذ عملية "علي الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوي وصلاح الدين و الأنبار، موضحة أن العملية تمتد في الجزيرة الكبرى بين تلك المحافظات لتطهيرها من المجاميع الإجرامية".

وأضاف البيان أن الألوية (15 ، 25 ، 44 ) وفوج القوات الخاصة للحشد وأقسام قيادة العمليات الساندة ، بالإضافة إلى قطعات من الجيش العراقي وطيران الجيش شاركوا بالعملية.

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