العراق: إطلاق عملية لتطهير صحراء نينوي وصلاح الدين والأنبار من المجموعات الإجرامية

أطلقت قوات الجيش العراقي اليوم الاثنين، بالتعاون مع عمليات نينوي للحشد الشعبي عملية تسمى "علي الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين محافظات نينوي وصلاح الدين والأنبار.

وقالت هيئة الحشد الشعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن قيادة عمليات نينوي للحشد الشعبي وقوات الجيش باشرت بتنفيذ عملية "علي الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوي وصلاح الدين و الأنبار، موضحة أن العملية تمتد في الجزيرة الكبرى بين تلك المحافظات لتطهيرها من المجاميع الإجرامية".

وأضاف البيان أن الألوية (15 ، 25 ، 44 ) وفوج القوات الخاصة للحشد وأقسام قيادة العمليات الساندة ، بالإضافة إلى قطعات من الجيش العراقي وطيران الجيش شاركوا بالعملية.