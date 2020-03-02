هيئة مكافحة الفساد بتونس: دول عربية لم تتعاون معنا لاستعادة الأموال المنهوبة

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس اليوم الاثنين، إن عددا من الدول العربية لم تبد تعاونا في جهود استرداد الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق قبل اندلاع الثورة.

وأضاف رئيس الهيئة شوقي الطبيب في مؤتمر صحفي اليوم أن تونس افتقدت إلى استراتيجية واضحة لاستعادة الأموال المنهوبة، بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.

وتابع الطبيب قائلا: "يتعين أن نلوم انفسنا. أن ترفض دولة التعاون معنا فهذا أمر شائع. لكن يجب أن تظل بعض المعطيات نسبية لأن تونس هي الدولة الوحيدة في العالم تقريبا التي جمدت لها سويسرا أموالا وأصولا تعود للرئيس السابق وأفراد من عائلته من تلقاء نفسها"

ومضى الطبيب قائلا "الاتحاد الأوروبي فعل أيضا نفس الشيء، وأعتقد أنه لم يفعل هذه الخطوة مع دول أخرى،الدول التي لم تتعاون معنا أساسا هي بعض الدول العربية الشقيقة للأسف".

ولا توجد أرقام رسمية بشأن حجم الأموال المهربة خارج البلاد، غير أن الدولة التونسية فشلت في استعادة معظمها بسب تعقيدات قانونية وغياب التعاون الدولي.

ولم تستعد تونس سوى أموالا محدودة من مصارف لبنانية وسويسرية.

وأوضح الطبيب "نحن كنا في حالة لخبطة ولم تكن هناك استراتيجية واضحة لاسترداد الأموال المنهوبة ولم تكن هناك خطة.. هناك تقصير من جانبنا".