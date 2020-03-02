مكافحة الإدمان: إطلاق أسبوع رياضي بمشاركة 42 فريقا للتوعية بأضرار المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أسبوع رياضي بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحرى تحت شعار "إسكندرية بلا إدمان" لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات.



ونظم الصندوق ورش عمل وبرامج توعوية داخل جامعة الإسكندرية على مدار أسبوع للتوعية بأضرار المواد المخدرة، خاصة "الفودو والاستروكس"، ولتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023".



‪ وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات في العديد من الجامعات ومنها جامعة الإسكندرية.



وأعلن عثمان مشاركة 36 فريق كرة قدم بنين وبنات من مختلف كليات جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى 6 فرق من الأكاديمية العربية للنقل البحرى خلال الأسبوع الرياضى، فضلا عن أنه يتم تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة التي تتماشى مع المراحل العمرية للطلاب منها مبادرة "خدعوك فقالوا" لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، من كونها تساعد على التركيز وغيرها ومن المفاهيم والمعتقدات الخاطئة وكذلك مبادرة "حياتك تهمنا.. احذر الفودو والاستروكس" لإبراز أضرار المواد المخدرة وخطورتها على صحة الطلاب.