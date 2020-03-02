مستشفى الشرطة بالإسكندرية تستقبل 50 مريضا وتعالجهم بالمجان

واصلت مستشفى الشرطة في الإسكندرية، مبادراتها الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد، والكنائس، والجمعيات الأهلية والخيرية، ومراكز الشباب؛ بهدف توقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الاثنين، فإن المستشفى استقبلت 50 حالة مرضية للكشف عليها في العيادات الخارجية، ولمدة 3 ساعات، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والأدوية اللازمة لهم في شتى التخصصات الطبية المختلفة.

وأشار البيان إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي يقوم بها قطاع الخدمات الطبية؛ لأجل المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.