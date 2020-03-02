وزير الدولة للإعلام يبحث مع السفير الياباني سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الاثنين مع ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الإعلامية.

وأكد هيكل على أهمية التعاون المصري الياباني في العديد من المجالات، لاسيما وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً في الفترة الحالية على كافة الأصعدة.

وبحث الجانبان عدد من الموضوعات الهامة، ومنها دور وزارة الدولة للإعلام في رسم السياسة الإعلامية للدولة المصرية، وذلك بالمفهوم السياسي، الذي يعد أقرب منه من الجانب التنفيذي والإداري، وفي هذا الصدد أكد وزير الدولة للإعلام على عدم المساس بالحريات الإعلامية لأن التطور المذهل في مجالات الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة لم يعد يسمح بذلك، خاصة وأن الشفافية تعد مبدأ هاماً في التعامل مع الإعلام.

كما تناول اللقاء الحديث عن أهمية التعامل الإعلامي الصحيح مع قضية انتشار فيروس كورونا في عدد من بلدان العالم، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول في توعية المواطنين للتعامل مع هذا الأمر، وأهمية أن تقدم المعلومات بكامل الشفافية والوضوح وفي الوقت المناسب قبل انتشار الشائعات والاجتهادات الخاطئة.

من جانبه، اعرب السفير الياباني عن رغبته في تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر مع وجود العديد من ممثلي الصحف والقنوات الفضائية اليابانية العاملة في مصر، فيما تعهد الوزير هيكل

بتقديم كافة التسهيلات لوسائل الإعلامية الأجنبية المقيمة في مصر بشكل عام، للخروج بالرسالة الإعلامية في أفضل صورها.

ودعا هيكل السفير لزيارة مركز الخدمات الإعلامية الجديد التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي يقدم خدمات إعلامية متميزة لكافة القنوات الفضائية والعربية المقيمة في مصر من خلال عدد كبير من الاستوديوهات المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ويقع في موقع متميز على النيل في وسط القاهرة.