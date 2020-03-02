جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية خدمية إلى الضبعة وسيدي براني والسلوم

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انطلقت قافلة طبية لخدمة أهالي مناطق الضبعة وسيدي براني والسلوم، اليوم الاثنين، من جامعة الإسكندرية، ضمن سلسلة القوافل الطبية والمجتمعية التي يطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.

وضمت القافلة الدكتور عبد المنعم فوزي أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية على رأس فريق يضم 25 من الأطباء والتمريض من تخصصات (الأطفال والباطنة والنساء والتوليد والجلدية والصدرية)، وأطباء بيطريين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات خيرية.

وتأتي القافلة تفعيلاً لمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية في المنطقة الغربية وخاصة زاوية العوام (الضبعة) وقرية أبو مزهود (سيدي براني) والسلوم.