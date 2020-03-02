وزير مالية هونج كونج يستبعد انهيار سوق العقارات في المدينة

قال وزير المالية في حكومة هونج كونج بول شان إن المدينة ستتجنب تكرار سيناريو انهيار سوق العقارات كما حدث في الأزمة الاقتصادية السابقة.

وقال شان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لا نرى خطر انهيار بهذه الدرجة" الكبيرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اقتصاد هونج كونج يعاني حاليا من تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) بعد شهور من الاضطرابات الاجتماعية التي هددت بانهيار حاد في أسعار العقارات بالمدينة التي تعتبر أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، كما حدث في الأزمة المالية الآسيوية في تسعينيات القرن العشرين وأثناء تفشي مرض متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) عام 2003 ثم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.

وقال وزير المالية إنه على عكس الفترة التي أعقبت أزمة سارس، فإن هونج كونج الآن تعاني من نقص في المعروض من العقارات، مع زيادة معدل السيولة النقدية في الأسواق وانخفاض الفائدة على مستويات قياسية.

وأضاف شان "إذا استطاع الناس المحافظة على وظائفهم، فسيكون من السهل عليهم الخروج من هذه الصعوبات".

يأتي ذلك في حين تراجع مؤشر "سينتالاين بروبيرتي سينتا-سيتي ليدنج إندكس" الذي يتابع أسعار المنازل القائمة في هونج كونج بنسبة 5ر6% منذ نهاية يونيو الماضي وحتى 23 فبراير الماضي.

في الوقت نفسه فإن مشروع موازنة هونج كونج للعام المالي الجديد الذي أعلنه شان في الأسبوع الماضي تضمن رصد 120 مليار دولار هونج كونج (4ر15 مليار دولار) لتخفيف تداعيات الأزمات وتغطية الاحتياجات المالية في فترات العجز المتوقع للميزانية.