رئيس الوزراء النيبالي يستعد للخضوع لعملية زرع كلى هذا الأسبوع



قال متحدث باسم رئيس الوزراء النيبالي، كيه. بي. شارما أولي، إنه سيخضع لعملية زرع كلى هذا الأسبوع، في مستشفى حكومي بكاتمندو، في ثاني عملية زرع يقوم بها منذ تشخيص إصابته بالفشل الكلوي قبل 13 عاما.

وذكر سوريا ثابا المتحدث باسم رئيس الوزراء، أنه من المقرر أن يقوم فريق من الجراحين، بقيادة بريم راج جياوالي، بإجراء العملية بعد غد الأربعاء، في المستشفى التعليمي بجامعة تريبوفان.

ويشار إلى أن أولي /69 عاما/، كان قد خضع لعملية زرع كلى قبل 13 عاما في الهند. وقد تم نقل رئيس الوزراء إلى سنغافورة في سبتمبر الماضي، بعد أن أظهرت كليته المزروعة أعراض تعرضها لخلل وظيفي.

ويجري أولي غسيل كلوي بصورة أسبوعية منذ ذلك الحين.

من ناحية أخرى، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تمنياته لأولي بنجاح العملية الجراحية، والتعافي سريعا، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين.