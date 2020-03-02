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صحيفة «الجريدة»: وضع وزير كويتي في الحجر المنزلي بسبب كورونا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:24 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:24 ص

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن وضع مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون الخدمات ومجلس الأمة الكويتي في الحجر المنزلي، بعد عودته من إجازة قضاها في إيطاليا؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الاثنين، أن وزير الدولة لشؤون الخدمات ومجلس الأمة الكويتي، لن يحضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم؛ وذلك كإجراء احترازي.

وأشارت إلى أن إجراءات وزارة الصحة الكويتية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) تُطبّق على الجميع، دون النظر إلى مناصبهم، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة للمواطنين الذين يقضون فترة الحجر في منازلهم، عبر مراكز الوقاية الصحية.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت صباح اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) إلى 56 حالة، بعد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة، ضمن الحالات المرتبطة بالسفر إلى إيران.

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