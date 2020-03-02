ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تايوان إلى 41 حالة

أعلن مسئولو الصحة في تايوان اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء الجزيرة إلى 41 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - التي بثت النبأ - أن الحالة الجديدة ل"ابنة الحالة "رقم 34" - وذلك وفقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض في تايوان.

وكانت السلطات الصحية التايوانية قد رفعت أمس الأحد، درجة التحذير من السفر إلى إيران إلى "المستوى الثالث " حيث نصحت المواطنين بعدم السفر غير الضروري إلى إيران.

كما أعلنت تايوان عن "الحجر الصحي " الإلزامي لمدة أربعة عشر يوما للمسافرين الذين عادوا من إيران ، أو عبروا من خلالها على مدار الأربعة عشر يوما الماضية.

يشار إلى أن فيروس "كورونا " المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة "ووهان" الصينية ، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة "رأس السنة القمرية " في يناير الماضي.