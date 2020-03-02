الجمعية الثقافية «الإيطالية-المصرية»: إصابة أحد أبناء الجالية المصرية في إيطاليا بـ«كورونا»

قال الدكتور وائل عبد القادر، رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، من ميلانو، إن أحد أفراد الجالية المصرية في إيطاليا، أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام " مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة Ten، أن المصرى من محافظة الدقهلية في الأربعينيات من عمره، ويتلقى العلاج في مدينة ميلانو وحالته تستجيب للعلاج.

كما أعلنت إيطاليا، مساء اليوم، ارتفاع عدد الوفيات 52 بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 306 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 2000.

وتحتفظ إيطاليا بـ 50000 شخص معزولين فى ما يسمى بـ "المنطقة الحمراء" التى شكلتها 11 بلدية فى المناطق الشمالية من لومباردى وفينيتو، الأكثر تضرراً، ولكن تم الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مناطق أخرى من البلاد والشمال والوسط والجنوب، وفى لازيو (الوسط) أبلغت السلطات الإقليمية عن ثلاثة مرضى جدد.