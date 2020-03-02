- بوتيدجيدج ينسحب من السباق الديمقراطي.. وترامب: خطوة تصب في مصلحة جو «النعسان»





انسحب المرشح بيت بوتيدجيدج، من سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي وذلك بعد نتيجته المخيبة في ولاية كارولاينا الجنوبية، الجولة الرابعة من سباق المرشحين الديمقراطيين، فيما تشهد الولايات المتحدة محطة انتخابية مهمة غدا، تعرف بـ"الثلاثاء الكبير" حيث تنظم الانتخابات في 14 ولاية ومنطقة.

وأعلن بوتيدجيدج (38 عاما) والذي ارتفعت حظوظه الرئاسية سريعا بعدما كان مغمورا في بداية السباق، رسميا إنهاء حملته، قائلا إنه خرج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من أجل "المساعدة على توحيد الحزب".

وأضاف بوتيدجيدج: "هدفنا دوما كان المساعدة على جمع الأمريكيين من أجل هزيمة دونالد ترامب". وتابع: "لذلك علينا أن ندرك أنه في هذه المرحلة من السباق، فإن أفضل طريقة للحفاظ على هذه الأهداف هي التنحي والمساعدة في جمع حزبنا وبلادنا".

وبانسحاب بوتيدجيدج يتبقى 6 مرشحين في السباق الديمقراطي الرئاسي بعد أن كانوا أكثر من 20 مرشحا.

ويحتاج المرشح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي إلى الحصول على أصوات 1991 مندوبا، وحتي الآن جرت الانتخابات التمهيدية في 4 ولايات ( آيوا، نيوهامشير، نيفادا، كارولينا الجنوبية) بإجمالي أصوات 149 وجاءت النتائج كالتالي بيرني ساندرز (58 مندوبا)، جو بايدن (50 مندوبا) بيت بوتيدجيدج (26) وإليزابيث وارن (8) وإيمي كلوبوشار (7).

وتجري الانتخابات خلال "الثلاثاء الكبير" في 14 ولاية ومنطقة أمريكية، وفي حين أن المرشح الديمقراطي يحتاج إلى أصوات 1991 مندوبا للفوز بترشيح الحزب له، فإن المرشح الجمهوري يحتاج إلى 1237 مندوبا فقط، ويلعب يوم الثلاثاء الكبير دورا كبيرا في اختيار حامل لواء كل حزب، كما يعطي مؤشرا على المرشح الذي سيتم اختياره في كلا الحزبين، بسبب عدد الولايات التي ستحسم خيارها خلاله.

ويتنافس المرشحون الديمقراطيون في تلك المحطة الانتخابية الهامة على ما نسبته 34% من مندوبي الولايات، أي 1357 من إجمالي 3979 مندوبًا ديموقراطيًا يصوتون في مؤتمر الحزب.

وتكمن أهمية هذا اليوم في تضييق مجال المتنافسين للفوز بتأييد الحزب إذ من المتوقع أن ينسحب من السباق عدد من المرشحين الذين لم يحققوا سوى مكاسب قليلة في منافسات تلك الولايات 14، إما لأنهم استنتجوا أنهم لن يتمكنوا من الفوز، أو لأنهم سيجدون صعوبة أكبر في استقطاب المتطوعين وجمع الأموال للحملة الانتخابية أو حتى في اجتذاب التغطية الإعلامية.

إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ممثلين عن حملتي بوتيدجيدج وبايدن بدؤوا يبحثون عن السبل المناسبة لدعم بايدن، الذي بات يحتل المرتبة الثانية في السباق بعد ساندرز.

من جهته، توقع الرئيس ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات ويُتابع عن كثب معركة خصومه الديمقراطيين، أن نائب الرئيس السابق جو بايدن سيكون المستفيد الأكبر من قرار بوتيدجيدج بالانسحاب.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "بيت بوتيدجيدج خارج المعركة. كل أصواته خلال الثلاثاء الكبير ستذهب لجو النعسان"، في إشارة إلي جو بايدن.

وقبل أشهر على انطلاق الانتخابات التمهيدية الأمريكية، قرر مسؤولون جمهوريون إلغائها في ولايات ساوث كارولاينا ونيفادا وأريزونا وكانزاس، تعبيرا عن التأييد للرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وفاز ترامب حتى الآن في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في كوكاس (المجالس الانتخابية) في أيوا وحصل على 39 مندوبا من بين 40 وفاز المرشح بيل ويلد ( الحاكم السابق لماساشوتسيتس) بمندوب واحد. وفاز ترامب في انتخابات نيوهامشير بـ22 من مندوبي الولاية.