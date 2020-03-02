الحكومة الألمانية تدعو للتحلي بالتعقل واليقظة في مواجهة كورونا

دعت الحكومة الألمانية للتحلي بالتعقل وفي الوقت ذاته باليقظة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الاثنين بالعاصمة برلين: "لابد من تقييد الحياة اليومية بعض الشيء في بعض الأماكن في ألمانيا".

ولكنه عارض في الوقت ذاته إغلاق الحدود واعتبره أمرا غير ضروري، كما رفض أن يكون هناك إلغاء عام لفعاليات كبرى أو إغلاق عام لشركات.

يشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" الألماني رفع اليوم الاثنين تقييمه بشكل طفيف لخطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الصحة بالنسبة للموطنين في ألمانيا، وقال مدير المعهد لوتار فيلر اليوم بالعاصمة برلين إنه تم رفع تقييم الخطر إلى "معتدل".

وأشار وزير الصحة الألماني إلى أن إغلاق الحدود أو تقييد حرية السفر في أوروبا لن يكونا خطوة مناسبة أو متناسبة، كما عارض وقف الرحلات المباشرة بين الصين وألمانيا، وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة يمكن أن يؤدي إلى أن ضرورة إخراج ما يصل إلى 30 ألف مواطن ألماني من الصين.

وبالنسبة للشركات أو الفعاليات، أوضح وزير الصحة الألماني أنه يسري في هذا الأمر تقييم كل حالة على حدة، وقال: "يمكن لكل شركة تقييم مَن كان بها على اتصال مع مَن وكيفية الاتصال".

وكان مدير معهد "روبرت كوخ" أكد في وقت سابق اليوم أن الوضع لا يزال متغيرا للغاية ويجب إعادة تقييمه حقا بشكل يومي.

وأوضح المعهد أنه سجل 150 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى صباح اليوم في 10 ولايات اتحادية.

وأشار المعهد إلى أن هناك حاليا 64 دولة أصابها الفيروس، بخلاف الصين، وتم تسجيل إجمالي 8898 حالة.