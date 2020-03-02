«حياة المصري القديم» ندوة وورشة بمكتبة الحضارة الإسلامية



أقامت مكتبة الحضارة الإسلامية، فرع مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة عمل وندوة عن ملامح الحياة اليومية لقدماء المصريين، وذلك صباح اليوم الإثنين، بمقر المكتبة بالقلعة، تحت إشراف السيد صالح مدير المكتبة.

وتأتى الندوة بالتعاون مع مشرفي القسم التعليمي بالمتحف المصري، المشرفة عبير كمال، والمشرفة أميمة عبد الجليل، لتوعية وتعرف الطلبة على أهم ملامح الحياة اليومية عند قدماء المصريين، وتوعية الطلاب بكيفية استخدام المصري القديم لأبسط الأشياء من أجل الحفاظ على جمال البيئة ونظافتها.

كما تضمنت فعاليات، اليوم الإثنين، بالإضافة للندوة، ورشة باستخدام الورق والألوان، أعقبها زيارة لسبيل قايتباي، وشرح تفصيلي عن تاريخ الأثر، بمشاركة عدد من طلبة وطالبات مدرسة المشرقي الابتدائية، التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، بحضور مشرف العلاقات العامة بالمكتبة خالد يوسف، ومنسق الأنشطة الثقافية والفنية بالمكتبة عمر الشيباوي.