غارات جوية أمريكية تسفر عن مقتل 6 من تنظيم داعش في شرق أفغانستان

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين، أن سلسلة من الغارات الجوية الأمريكية، تمت في إقليم كونار شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

ونقل موقع "خاما برس" الالكتروني الاخباري، اليوم الاثنين، عن الجيش الأفغاني قوله في بيان إن طائرات بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي، استهدفت مقاتلي تنظيم داعش في منطقة سوكي بإقليم كونار، أمس الأحد.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية استهدفت أيضا عناصر تابعة لداعش في منطقة ديواجول فالي بالاقليم، مما أسفر عن مقتل 6 على الأقل من مسلحي التنظيم الارهابي.

وأضاف الجيش أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل غني القائد المسؤول عن سجون داعش، وقاري زاهر وهو قائد محلي آخر بارز في التنظيم.

ولم يعلق أي من الموالين لداعش على الغارات الجوية حتى الآن.