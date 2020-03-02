ختام فعاليات مهرجان الفروسية الأول بجامعة جنوب الوادي

اختتمت فعاليات مهرجان الفروسية الأول، الذي نظمته جامعة جنوب الوادي بمناسبة عيد قنا القومي في الفترة من 1 – 2 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، أن إدارة الجامعة حريصة على تنوع الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي؛ وذلك لأنها تساهم في بناء شخصية سليمة ويجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية.

وأضاف أن الجامعة تهدف من خلال هذا المهرجان للنهوض برياضة الفروسية كرمز للذاكرة الثقافية العربية.

من جانبه أشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة، إلى أن إقامة مهرجان الفروسية في الجامعة هدف لتعلم الأخلاق والسمو والرحمة، ودعوة إلى طلاب الجامعة للاهتمام بالفروسية.

كما طالب طلاب الجامعة توسيع دائرة المشاركة في مهرجان العام القادم، بالإضافة للمشاركة في جميع الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي.

وكرم رئيس الجامعة ونائبه الفرسان المشاركين في المهرجان ولجان التحكيم.

جدير بالذكر أن الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو الفضل، بدران نائب رئيس الجامعة، أجرا جولة تفقدية لأعمال تجهيزات المسرح المكشوف بالجامعة الذي يستقبل حفلات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء يومى 2 – 3 مارس 2020.