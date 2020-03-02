رجائي عطية: إعادة الحرية والديمقراطية في نقابة المحامين على قمة أولوياتي

نظمت قائمة الإصلاح النقابي، أمس الأحد، مؤتمر في مدينة طنطا، بحضور المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، ومرشحي القائمة لعضوية المجلس.

وقالت القائمة فى بيان لها أمس، إن الأعضاء عرضوا الملفات المسندة لهم وفق البرنامج الانتخابي للقائمة، في شأن ملفات العلاج والخدمات ودور النقابة ودعم الشباب وغيره.

وأضافت:" رجائي عطية عن مساوئ الادارة الحالية للنقابة مشيراً إلى أن طول امد السلطة في يد النقيب الحالي قاده الي الانفصال عن المحامين وعن قضاياهم الحقيقة وأصبح يكرس وقته وجهده لصناعة القضايا الوهمية التي تكرس لبقائه بالسلطة لأكثر من ١٩ سنه متصلة.

وطالب رجائي، الجمعية العمومية ان تضع يدها في يده حتي يتحقق الاصلاح المنشود، مشيرا: المحامي اصبح في نقابته لا يملك الدفاع عن نفسه فكيف وقد هان المحامي في نقابته ان يكون عزيزا في نظر الناس والمجتمع والقضاء والشرطه فالإدارة الحالية للنقابة هي من دقت اول مسمار في قيمة المحاماة.

وأضاف: سداد الاشتراك مهانه تسوية المعاش مهانه العلاج مهانه الرعاية الاجتماعية مهانه ممارسة العمل اليومي مهانة.

وشدد أنه على قمة أولوياته اعادة الحرية والديمقراطية في نقابة المحامين، بدلًا من حالة الاستبداد بالقرار والرأي داخل النقابة التي نشهدها حاليا.