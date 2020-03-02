بيت بوتيجيج يخرج من السباق الديمقراطي للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

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انسحب بيت بوتيجيج مساء أمس الأحد من التنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ويأتي انسحاب بوتيجيج/38 عاما/ العمدة السابق لمدينة ساوث بيند بولاية انديانا، عقب مشاركة مخيبة للآمال في الانتخابات الأولية في ساوث كارولينا.

وقال بوتيجيج لأنصاره في ساوث بيند " اليوم هى لحظة الحقيقة، الحقيقة هى أن مسار ترشحنا اقترب من النهاية".

جاء انسحاب بوتيجيج قبل فترة قصيرة من إجراء انتخابات الثلاثاء العظيم، عندما تجرى معظم الولايات انتخاباتها التمهيدية.