بيت بوتيجيج يخرج من السباق الديمقراطي للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

انسحب بيت بوتيجيج مساء أمس الأحد من التنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
ويأتي انسحاب بوتيجيج/38 عاما/ العمدة السابق لمدينة ساوث بيند بولاية انديانا، عقب مشاركة مخيبة للآمال في الانتخابات الأولية في ساوث كارولينا.
وقال بوتيجيج لأنصاره في ساوث بيند " اليوم هى لحظة الحقيقة، الحقيقة هى أن مسار ترشحنا اقترب من النهاية".
جاء انسحاب بوتيجيج قبل فترة قصيرة من إجراء انتخابات الثلاثاء العظيم، عندما تجرى معظم الولايات انتخاباتها التمهيدية.