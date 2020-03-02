نيويورك تصبح ثالث ولاية أمريكية تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية

يدخل الحظر على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة في ولاية نيويورك الأمريكية أمس الأحد، في خطوة تهدف لإنهاء استخدام 23 مليار من تلك النوعية من الأكياس في السنة والتي غالبا ما عرقلة عمل مكبات النفايات وإحداث فوضى بالشوارع والأنهار والمحيطات.

ويحظر قانون خفض النفايات بولاية نيويورك على معظم المؤسسات التجارية تقديم أكياس بلاستيكية. ويتطلب من المتاجر بيع أكياس ورقية مقابل 5 سنتات أو توفير أكياس أخرى يمكن إعادة استخدامها، ومن المقرر أن تفرض سلطات الولاية غرامات على حالات انتهاك الحظر بعد فترة سماح.

وبذلك، تكون نيويورك هي الولاية الأمريكية الثالثة التي تفرض مثل هذا الحظر بعد كاليفورينا وأوريجون.

ويستخدم سكان مدينة نيويورك، وهي المدينة الأكثر عددا من حيث السكان في البلاد، أكثر من 10 مليارات من الأكياس ذات الاستخدام لمرة واحدة كل عام، حيث يقول مسؤولون محليون إنها تشكل 91 ألف طن من البلاستيك المرسل إلى مكبات النفايات و5ر12 مليار دولار في شكل تكاليف سنوية للتخلص منها.

وسلم عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو أكياسا مجانية متعددة الاستخدام يوم الجمعة الماضي في حي مانهاتن في إطار حملة توعية عامة من أجل تحول المتسوقين لاستخدام بدائل يمكن إعادة استخدامها.