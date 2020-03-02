 مسؤولون أمريكيون: خمس حالات وفاة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن - بوابة الشروق
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مسؤولون أمريكيون: خمس حالات وفاة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:52 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:52 م

قال مسؤولون في ولاية واشنطن الأمريكية إن خمسة أشخاص توفوا إثر مضاعات من فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، لتصبح الولاية الغربية مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون اليوم الاثنين إن الأشخاص الذي توفوا كانوا من كبار السن أو يعانون من أمراض أخرى. وكان الشخص الأول الذي تم الإعلان عن وفاته أول أمس السبت في الخمسينات من عمره. في حين كان الأربعة الآخرون في السبعينات والثمانينات من العمر.

وقال مسؤولو الصحة في أمريكا والعالم إنهم يعتقدون أن الفيروس أشد خطرا على كبار السن والأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض. وأشاروا إلى أن الأشخاص صغار السن والأصحاء يتعافون على الأرجح إذا أصيبوا.

ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رؤساء كبرى شركات الأدوية في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وكان مسؤولو الصحة قد قالوا في وقت سابق إنه من المرجح أن يتم تطوير لقاح لفيروس كورونا في العام المقبل.


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