لم تكن الصين كأي دولة استقبلت فيروس كورونا في التعامل معه، ورغم أن الوباء انتشر من بابها، وأنها الدولة التي تضم العدد الأكبر من المصابين حول العالم وصولا إلى تسجيل 2915 حالة وفاة في الأول من مارس حسب السلطات الصحية الصينية.



محاولة الصين لمحاربة كورونا لم تكن كغيرها من الدول، فقد طوعت كل قدراتها وتميزها في مجال التكنولوجيا لمجابهة الفيروس حتى أصبح الإنسان الآلي أساسا في التعامل لتقليل الاحتكاك بين السكان.



وفي هذا التقرير تستعرض" الشروق" أبرز السبل التكنولوجية التي استخدمتها الصين لمحاولة وقف انتشار كورونا داخل مدنها:



* الإنسان الآلي سلاح الصين الرئيسي لمحاربة الفيروس

من المعروف عن دولة كالصين أنها تتميز بالصناعات التكنولوجية كالإنسان الآلي، إلا أن الصين تميزت أيضا بتطويع ذك الإختراع لمجابة كورونا في عدة وظائف.



ففي أحد المدن الواقعة بمقاطعة جوانجدونج الجنوبية، نشرت السلطات الصينية عدد من الرجال الآليين لتوبيخ المارة الذين لا يرتدون أقنعة واقية، وفق صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية.



بالإضافة أنها طوعت أيضا عدد من الأجهزة الآلية، في الشوارع كالسيارات لتوصيل المستلزمات الطبية المطلوبة لمستشفيات ووهان، لتفعيل سياستها في تقليل الإتصال البشري خوفا من تفشي المرض، وفور وصولها إلى المستشفى ترسل رمز استلام الشاحنة إلى هاتف الشخص لاستلام مستلزماته.



كما أنه وفي المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا ترى الآليين يتحركون في الممرات لإيصال الطعام والشراب لغرف المصابين بالمرض، فيما يدور آخرون يدور بالمستشفى أيضا للكشف المبكر عن الفيروس من خلال الأشعة فوق البنفسجية، خلال 40 دقيقة بدلا من 3 ساعات وفقا لما نشره موقع قناة "العربية" بهدف حماية الأطباء العاملين من الإصابة بالمرض.



* تطبيقات متطورة لتتبع الخارجين من ووهان في الفترات الأخيرة

طورت شركات تكنولوجيا صينية عدة تطبيقات تساعد الناس على التأكد من كونهم استقلوا طائرة أو قطار كان على متنه مرضى إصاباتهم مؤكدة، بالاستناد إلى قوائم نشرت على وسائل الإعلام الرسمية، وقد فوجئ رجل سافر إلى مدينة ووهان، عندما طرقت الشرطة الصينية باب منزله في مدينة نانجينج وطلبت قياس حرارته، حيث قال الرجل الذي عزل نفسه في منزله أنه لم يخبر أحدا بزيارته الأخيرة إلى ووهان، ولكن باستخدام بيانات السفر من ووهان، تمكنت السلطات من تحديد هويته وإرسال عناصر شرطة إلى منزله، بحسب تقرير نشرته حكومة نانجينج.



وذكرت لجنة مسؤولة عن مجمع شقق في بكين يضم نحو 2400 عائلة أنها استخدمت بيانات رحلات الطيران والقطارات لتعقب سجلات السفر الأخيرة التابعة للجميع.



* مصعد بالتحكم الصوتي لمجابهة كورونا

قرر مصنع في الصين، تصميم مصعد من أجل السيطرة عليه بالتحكم الصوتي، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا، حيث سيتم تركيب ذلك المصعد في مستشفى ييتشانج رقم 2 الواقع في مقاطعة هوبى.



وتعتبر مقاطعة هوبي الصينية من المدن التي نال منها الفيروس بشدة، حيث تعاني من آلاف الإصابات خاصة في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة ومنشأ الفيروس.



* تكنولوجيا للكشف عن المرض

انتشار الفيروس بشكل واسع في انحاء البلاد جعل السلطات الصينية تبحث بشكل مستمرعن إصابات محتملة، وهذا ما ألزمها بالتركيز على الكشف عن الحمى، وهو العارض الأكثر شيوعا للمرض.



وبينما تعتمد الأحياء والمباني الحكومية بشكل أساسي على أجهزة قياس الحرارة المحمولة، تختبر هيئات النقل العامة أنظمة الكشف عن الحمى عبر الذكاء الاصطناعي والكاميرات التي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية.



وفي بكين، يراقب نظام المسافرين في محطة كينجي للقطارات باستخدام أشعة فوق بنفسجية وتكنولوجيا التعرف على الوجوه، التي تلتقط بشكل أوتوماتيكي صورة لوجه كل شخص عن طريق جهاز طورته شركة "بايدو" الصينية العملاقة.



وفي حال بلغت درجة حرارة جسم أحد الأشخاص 37.3 درجة مئوية أو أكثر، يطلق النظام صافرة إنذار تستدعي عملية فحص أخرى من قبل موظفي المحطة.



وتأكد الشركة إلى أن نظامها قادر على فحص أكثر من مئتي شخص في الدقيقة، أي بسرعة تفوق بشكل كبير أجهزة الكشف عن الحرارة المستخدمة في المطارات.