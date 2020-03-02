قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجزائر تفكر في استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة، في ضوء رئاسة الجزائر للقمة العربية المقبلة، موضحًا أن عودة سوريا إلى مقعدها له حسابات كثيرة من العضوية الكاملة للجامعة أو من الدولة السورية نفسها.

وأضاف «أبو الغيط» خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الاثنين، أن الجزائريين سيتدبرون الأمر ويجرون الاتصالات لبحث العودة، معربًا عن أسفه وانزعاجه للأوضاع بشمال سوريا من تهديدات والاحتمال بأن يضربها وباء «كورونا».

واستطرد: «هناك آلاف السوريين بشمال البلاد ومنهم أطفال، وأطفال سوريا هم عرب ليسوا من القطب الشمالي أو أواسط آسيا ويؤسفني إهانتهم بهذا الشكل»، بحسب تعبيره.

وأشار أمين عام الدول العربية إلى أنه من الممكن استشفاف عودة سوريا إلى مقعدها أو لا بشكل دبلوماسي بين الوزراء، خلال الاجتماع التشاوري السابق للاجتماع الوزاري العادي النصف سنوي، المقرر عقده بعد غد صباحًاء، لافتًا إلى استمرار الاجتماع التشاوري لمدة ساعتين.

ولفت إلى أن «بعض الوزراء طرحوا في إطار البيانات الرسمية ولم يتابعوا الأمر بتقديم مقترح مكتوب متمثل في إدراج بند أو توزيع مشروع قرار والتشاور والتفاوض عليه»، مشيرًا إلى أنه لا يريد الإسراع بالتفاؤل أو التشاؤم حول عودة سوريا إلى الجامعة.

واستطرد: «لا أعلم رد فعل الحكم في سوريا ومن الممكن أن يطلب العودة بشروط، والعضوية الكاملة لا تقبل الشروط، لا أريد سبق الأحداث، ونعطي الفرصة لكل شخص يتحدث إذا ما رغب».

ووصل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الجزائر، أول أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين، بحث خلالها مع المسؤولين الجزائريين عددا من الملفات الإقليمية الهامة في المنطقة العربية، وترتيبات وموعد عقد القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر.