انتقد حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة حسام الزناتي، على خلفية وضع جدول مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن فريقي الأهلي والزمالك يتحكمان في الكرة المصرية.

ويستعد نادي إنبي، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 وافتتاح الدور الثاني من مسابقة الدوري.

وقال طولان، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "اون تايم سبورت": "هناك أمور فنية، لابد أن تعلمها لجنة المسابقات، ولابد أن يكون شخص مثل المدير الفني لاتحاد الكرة مثلا وهو محمود سعد، حاضرًا في جلسات وضع جدول المباريات".

واستطرد: "لا أحد يقدر على الوقوف أمام قلعتي الأهلي والزمالك، وباقي الأندية "تتحرق"، الأهلي والزمالك يمتلكان 3 فرق، نادي انبي يمتلك 14 لاعب فقط كيف نخوض المباريات مثلهم".

وواصل حديثه، متساءلًا: "كيف أخوض أول مباراة يوم 5 ، وباقي الأندية ستبدأ يوم 9، 10 ، و11، الأهلي والزمالك يحكمان الدوري المصري ".

وشدد: "لدينا مباريات مؤجلة في مسابقة الدوري، والدور الثاني على مقربة من الابتداء بل سينطلق بالفعل يوم 5 مارس، كان لابد من لجنة المسابقات الانتهاء أولا من المؤجلات قبل بدأ الدور الثاني".

وأوضح: "هناك أمور فنية يجب على واضعي جدول المسابقة، وضعها في الاعتبار، مثلا في علم التدريب هناك جانب لمراعاة الحمل البدني، لا يمكن خوض مباراة كل يومين".

وتابع: "كنت أتمنى بدأ الدور الثاني بنفس ترتيب جوالات المباريات الخاصة بالدور الأول".

وتساءل مدرب إنبي: "كيف نادي بيراميدز وبعد يومين نواجه الأهلي؟"، مضيفًا: "الجميع يقول أوروبا يحدث بها ذلك، وأن اسأل هؤلاء، هل نحن مثل أوروبا؟، وهل يوجد لدنيا احترف ولاعبين، وهل تدار الكرة في مصر مثل أوروبا؟"

وأشار، إلى أن النادي الأهلي سبق واعترض على قرار لجنة المسابقات، وطالب بخوض مبارياته المؤجلة قبل بدأ الدور الثاني.