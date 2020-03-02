مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية تبحث مع وفد كندي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحثت السفيرة ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم الاثنين مع وفد كندي برئاسة مارتن جرين، أمين مساعد المجلس الملكي الخاص بكندا ومساعد رئيس الوزراء الكندي، العلاقات الثنائية بين البلدّين والتطورات الإيجابية التي طرأت عليها في مختلف المجالات، خاصةً على ضوء اللقاءات رفيعة المستوى التي تمت مؤخراً بين الجانبين، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في اللقاء السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير هيثم صالح، مدير إدارة إسرائيل، ووزير مفوض ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، وكذلك ممثلين عن ملفات السودان ومكافحة الإرهاب.

وحرص الجانب الكندي على التعرف على الرؤية المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية، حيث تم استعراض ثوابت الموقف المصري تجاه القضايا الحيوية والتطورات المتسارعة في المنطقة، تأكيداً على سعينا لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة دول منطقة الشرق الأوسط.

كما تم إلقاء الضوء على الدور المصري في القضية الفلسطينية، وتطورات ملف سد النهضة، وكذا آخر تطورات الموقف في ليبيا، ورفض مصر للتدخلات التركية في الشأن الداخلي للدول العربية.

وأكدت مساعد وزير الخارجية في نهاية الاجتماع على حرص الجانب المصري على استمرار التشاور بين الجانبين على ضوء قرب انعقاد جولة المشاورات السياسية المصرية الكندية.